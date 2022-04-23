Кабмин одобрил проект о выделении средств на благоустройство территорий в Крыму

В правительстве одобрили проект предоставления финансовой помощи из федерального бюджета в виде субсидии для бюджета Крыма на благоустройство дворовых территорий в Ялте и Керчи.

Указанные районы получили повреждения из-за чрезвычайной ситуации, сложившейся вследствие неблагоприятных метеорологических явлений в июне — июле 2021 года.

«Проект распоряжения предполагает выделение средств на мероприятия по благоустройству 69 дворовых территорий в Ялте и Керчи... Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — следует из сообщения пресс-службы кабмина.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении более 1,7 млрд рублей на ремонт в Крыму жилых домов, пострадавших от наводнения в 2021 году.

Уточняется, что средства помогут улучшить условия жизни тысячам людей в городских округах Ялта и Керчь, а также Кировском, Ленинском и Советском районах Крыма.