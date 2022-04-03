Кабмин выделит 1,7 млрд рублей на ремонт домов в Крыму после наводнения

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении более 1,7 млрд рублей на ремонт в Крыму жилых домов, пострадавших от наводнения в 2021 году.
Кабмин выделит 1,7 млрд рублей на ремонт домов в Крыму после наводнения
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

«На ремонт жилых домов в Крыму, пострадавших от наводнения 2021 года, из резервного фонда правительства будет выделено свыше 1,7 млрд рублей. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в заявлении.

Уточняется, что выделенные средства помогут улучшить условия жизни тысячам людей в городских округах Ялта и Керчь, а также Кировском, Ленинском и Советском районах Крыма.

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