В ЯНАО ввели в эксплуатацию 12 многоквартирных домов с начала года

В Ямало-Ненецком автономном округе в I квартале 2022 года ввели в эксплуатацию 12 многоквартирных домов, ещё 150 домов возведены в сфере индивидуального строительства.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«На Ямале продолжается реализация всех мер жилищной поддержки. Действующие программы и льготная ипотека помогают решать жилищные вопросы жителям округа, несмотря на непростую экономическую ситуацию», — заявил Тимофей Савиных, первый заместитель директора Департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.

Также стало известно, что в январе — феврале 2022 года в Калининградской области ввели 950 жилых домов общей площадью 254,9 тыс. кв. м. Индивидуальные застройщики ввели 840 жилых домов, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.

Ранее сообщалось, что в Московской области планируют ввести 9 млн кв. м жилья в 2022 году.