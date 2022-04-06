В Подмосковье введут 9 млн квадратных метров жилья в 2022 году

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В Московской области планируют ввести 9 млн кв. м жилья в 2022 году.
В Подмосковье введут 9 млн квадратных метров жилья в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства жилполитики.

Около 50% запланированного объёма приходится на многоквартирные дома, столько же — на частные постройки.

С начала 2022 года в Подмосковье ввели 3,8 млн кв. м жилья, в том числе 236 многоквартирных домов.

«Всё запланированное необходимо построить, ввести и передать новосёлам. Каждый человек, купивший в квартиру в новостройке, должен получить её вовремя», — заявила глава министерства Инна Федотова.

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы с начала года выделили земельные участки под крупные инфраструктурные и социальные проекты.

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