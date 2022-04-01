Школьники из Москвы завоевали 76 дипломов на Всероссийской олимпиаде по иностранным языкам

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Школьники из Москвы завоевали 76 дипломов в финале Всероссийской олимпиады по итальянскому, испанскому и китайскому языкам. Заслуженные награды получили ученики 28 столичных школ.
Школьники из Москвы завоевали 76 дипломов на Всероссийской олимпиаде по иностранным языкам

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Завершились финальные соревнования Всероссийской олимпиады школьников по итальянскому, испанскому и китайскому языкам. Они проходили с 28 марта по 1 апреля в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Добролюбова. Московские школьники завоевали более двух третей от всех дипломов», — говорится в сообщении.

Ранее доцент кафедры социальной психологии РГГУ Екатерина Ощепкова и завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, академик РАО Александр Веракса в беседе со «Взглядом» рассказали об особенностях раннего обучения иностранному языку.

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