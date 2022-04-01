Школьники из Москвы завоевали 76 дипломов на Всероссийской олимпиаде по иностранным языкам

Школьники из Москвы завоевали 76 дипломов в финале Всероссийской олимпиады по итальянскому, испанскому и китайскому языкам. Заслуженные награды получили ученики 28 столичных школ.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Завершились финальные соревнования Всероссийской олимпиады школьников по итальянскому, испанскому и китайскому языкам. Они проходили с 28 марта по 1 апреля в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Добролюбова. Московские школьники завоевали более двух третей от всех дипломов», — говорится в сообщении.

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