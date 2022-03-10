Специалист Пермяков дал рекомендации по безопасному ремонту телефона

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Замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков дал рекомендации по безопасному ремонту телефона.
Специалист Пермяков дал рекомендации по безопасному ремонту телефона
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«Идеально, конечно, перед ремонтом провести аппаратный сброс устройства, чтобы гарантировать сохранность данных. Обращение в авторизованный сервис-центр значительно снижает такие риски, но не убирает их полностью», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также важно установить на смартфон антивирус, который поможет защитить устройство от нежелательных и вредоносных программ. Кроме того, рекомендуется вовремя обновлять операционную систему.

«При снятии модели телефона с поддержки, когда производитель официально заявляет, что обновлять софт модельного ряда телефонов больше не будет, настоятельно можно рекомендовать сменить телефон. Смартфон — очень сложная система, и уязвимостей в нём не меньше, чем в компьютере», — добавил Пермяков.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать, если смартфон упал в снег.

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