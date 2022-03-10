Специалист Пермяков дал рекомендации по безопасному ремонту телефона

Замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков дал рекомендации по безопасному ремонту телефона.

«Идеально, конечно, перед ремонтом провести аппаратный сброс устройства, чтобы гарантировать сохранность данных. Обращение в авторизованный сервис-центр значительно снижает такие риски, но не убирает их полностью», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также важно установить на смартфон антивирус, который поможет защитить устройство от нежелательных и вредоносных программ. Кроме того, рекомендуется вовремя обновлять операционную систему.

«При снятии модели телефона с поддержки, когда производитель официально заявляет, что обновлять софт модельного ряда телефонов больше не будет, настоятельно можно рекомендовать сменить телефон. Смартфон — очень сложная система, и уязвимостей в нём не меньше, чем в компьютере», — добавил Пермяков.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать, если смартфон упал в снег.