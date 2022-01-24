Захарова: Запад пользуется Украиной как площадкой для своих экспериментов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Известиям» рассказала, что страны Запада используют Украину в качестве площадки для своих экспериментов.

«Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации», — заявила Захарова.

По её мнению, западным странам «нужно поддерживать огонь санкций».

«Взяли в качестве площадки для экспериментов Украину несчастную, несчастный украинский народ», — подчеркнула она.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что Запад пытается подготовить информационное пространство для целого ряда крупных провокаций.

Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов заявил, что российская сторона не намерена терпеть возможные провокации со стороны Украины и стран Запада в Донбассе.