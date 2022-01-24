Захарова: Запад пользуется Украиной как площадкой для своих экспериментов
«Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации», — заявила Захарова.
По её мнению, западным странам «нужно поддерживать огонь санкций».
«Взяли в качестве площадки для экспериментов Украину несчастную, несчастный украинский народ», — подчеркнула она.
Ранее официальный представитель МИД России заявила, что Запад пытается подготовить информационное пространство для целого ряда крупных провокаций.
Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов заявил, что российская сторона не намерена терпеть возможные провокации со стороны Украины и стран Запада в Донбассе.