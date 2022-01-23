Захарова заявила о подготовке Запада к ряду крупных провокаций

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» заявила, что Запад пытается подготовить информационное пространство для целого ряда крупных провокаций.
Захарова заявила о подготовке Запада к ряду крупных провокаций
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Идёт подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций. Для этого готовится общественное сознание, общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать», — цитирует её ТАСС.

По словам Захаровой, российская сторона не исключает проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций.

«Мы не исключаем проведения в том числе и военных провокаций», — подчеркнула дипломат.

Ранее в МИД Великобритании сообщили, что российское правительство якобы намерено поставить в Киеве пророссийского лидера, так как Москва рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины.

В МИД России назвали данное заявление Британии дезинформацией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить