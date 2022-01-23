Захарова заявила о подготовке Запада к ряду крупных провокаций
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«Идёт подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций. Для этого готовится общественное сознание, общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать», — цитирует её ТАСС.
По словам Захаровой, российская сторона не исключает проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций.
«Мы не исключаем проведения в том числе и военных провокаций», — подчеркнула дипломат.
Ранее в МИД Великобритании сообщили, что российское правительство якобы намерено поставить в Киеве пророссийского лидера, так как Москва рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины.
В МИД России назвали данное заявление Британии дезинформацией.