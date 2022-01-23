Захарова заявила о подготовке Запада к ряду крупных провокаций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» заявила, что Запад пытается подготовить информационное пространство для целого ряда крупных провокаций.

«Идёт подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций. Для этого готовится общественное сознание, общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать», — цитирует её ТАСС.

По словам Захаровой, российская сторона не исключает проведения в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций.

«Мы не исключаем проведения в том числе и военных провокаций», — подчеркнула дипломат.

Ранее в МИД Великобритании сообщили, что российское правительство якобы намерено поставить в Киеве пророссийского лидера, так как Москва рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины.

В МИД России назвали данное заявление Британии дезинформацией.