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РИА Новости: задержан ещё один фигурант дела о теракте в «Крокусе»

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Силовики задержали ещё одного подозреваемого в причастности к теракту, который произошёл в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости: задержан ещё один фигурант дела о теракте в «Крокусе»
  • РИА Новости

«В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по факту теракта в «Крокусе», задержан ещё один фигурант», — сказали агентству.

Также эту информацию подтверждают источники ТАСС и РБК

29 марта в СК России заявили, что террористы, устроившие теракт в «Крокусе», после нападения направлялись в Киев. Также, по их словам, в ходе расследования произошедшего было установлено, что террористы связаны с украинскими националистами.

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