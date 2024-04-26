РИА Новости: задержан ещё один фигурант дела о теракте в «Крокусе»
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«В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по факту теракта в «Крокусе», задержан ещё один фигурант», — сказали агентству.
Также эту информацию подтверждают источники ТАСС и РБК.
29 марта в СК России заявили, что террористы, устроившие теракт в «Крокусе», после нападения направлялись в Киев. Также, по их словам, в ходе расследования произошедшего было установлено, что террористы связаны с украинскими националистами.