Дипломат Гаврилов: Россия не станет терпеть возможные провокации Украины в Донбассе

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Российская сторона не намерена терпеть возможные провокации со стороны Украины и стран Запада в Донбассе. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов в эфире YouTube-канала «ИЗОЛЕНТА live».
Дипломат Гаврилов: Россия не станет терпеть возможные провокации Украины в Донбассе
  • © AP Photo / Andriy Andriyenko

«Всё чётко было выяснено, сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Чётко сказано, во всех СМИ всё это прозвучало», — заявил Гаврилов.

Ранее в Следственном комитете России сообщили о «сотнях искалеченных жизней» русскоязычных граждан, проживающих на территории Донбасса.

21 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо искать решения по обеспечению безопасности россиян на территории ЛНР и ДНР.

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