Дипломат Гаврилов: Россия не станет терпеть возможные провокации Украины в Донбассе
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«Всё чётко было выяснено, сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Чётко сказано, во всех СМИ всё это прозвучало», — заявил Гаврилов.
Ранее в Следственном комитете России сообщили о «сотнях искалеченных жизней» русскоязычных граждан, проживающих на территории Донбасса.
21 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо искать решения по обеспечению безопасности россиян на территории ЛНР и ДНР.