В СК прокомментировали проблему незащищённости русскоязычных граждан в Донбассе

В Следственном комитете России сообщили о «сотнях искалеченных жизней» русскоязычных граждан, проживающих на территории Донбасса, за преступления в отношении которых никто не понёс наказание.

В ведомстве назвали проблему бесправия русскоговорящего мирного населения самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик очевидной и требующей конкретных решений.

Как отметили в СК России, с начала вооружённого конфликта на юго-востоке Украины ведомство возбудило более 400 уголовных дел, связанных с преступлениями против мирных граждан.

«Уже установлено несколько десятков лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому, и мы продолжаем фиксировать факты преступных действий», — подчеркнула официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По информации СК, собраны многочисленные данные, свидетельствующие о направленности действий украинских силовых структур против гражданского населения, в том числе и российских граждан, находящихся на территории ЛНР и ДНР.

«Это сотни искалеченных жизней, но до сих пор за эти преступления никто не понёс наказания… Очевидно, что проблема, длящаяся в течение почти восьми лет, требует принятия конкретных решений, связанных с обеспечением дополнительных прав и гарантий безопасности для жителей этих территорий», — заключила Петренко.

Ранее о проблеме бесправия граждан России, проживающих на территории Донбасса, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что необходимо искать решение по защите безопасности соотечественников в самопровозглашённых ДНР и ЛНР, и сообщил, что на следующей неделе в Госдуме пройдут консультации с руководителями фракций, где будет обсуждаться инициатива партии КПРФ о необходимости признания ДНР и ЛНР.

«Вопрос очень серьёзный и ответственный», — добавил Володин, подчеркнув при этом, что игнорирование президентом Украины Владимиром Зеленским Минских соглашений «может обернуться трагедией».

19 января КПРФ внесла в Госдуму законопроект обращения к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР.