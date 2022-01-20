Депутат от КПРФ Коломейцев объяснил внесение проекта о признании ЛНР и ДНР

Депутаты от КПРФ решили внести предложение о признании самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик, чтобы защитить проживающих там людей, рассказал «Газете.Ru» один из авторов проекта Николай Коломейцев.

«Ситуация в Донбассе крайне тяжёлая, люди восемь лет живут в условиях войны, неопределённости и бедствий. Этому уже пора положить конец. Примеры — Абхазия и Южная Осетия. Там тоже были бандитизм, обстрелы. Как только их признали, всё успокоилось. Вот и Донбасс… Пора уже людей защитить от произвола», — сказал он.

19 января депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя внесённый в Госдуму проект обращения, напомнил, что «есть определённая процедура», согласно которой должно состояться голосование.