Депутаты внесли в Госдуму проект обращения к Путину о признании ЛНР и ДНР

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Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.
Депутаты внесли в Госдуму проект обращения к Путину о признании ЛНР и ДНР
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«Депутаты Государственной думы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой народной республики и Луганской народной республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», — говорится в тексте документа, размещённого в думской электронной базе.

В документе также утверждается, что такое признание «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в свете того, что урегулирование внутриукраинского конфликта затягивается и заходит в тупик, делать какие-то прогнозы относительно перспектив региона трудно.

Владимир Путин прокомментировал ситуацию, в которой живёт население Донбасса.

Он отметил, что «для людей, проживающих в двух непризнанных пока республиках, ЛНР и ДНР, тоже создаются постоянные угрозы при передвижении войсковых соединений вблизи их территорий».

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