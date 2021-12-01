Песков ответил на вопрос о перспективах самопровозглашённых ЛНР и ДНР

Луганская и Донецкая народные республики так и остаются самопровозглашёнными, однако в свете того, что урегулирование внутриукраинского конфликта затягивается и заходит в тупик, делать какие-то прогнозы относительно перспектив региона трудно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что такого признания до сих пор не было, они остаются самопровозглашёнными республиками, но мы видим, что процесс урегулирования этого внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик, поэтому, какие перспективы будут у этих республик, сейчас прогнозировать вообще трудно», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности признания Россией ЛНР и ДНР.

Накануне российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию, в которой живёт население Донбасса.

Он отметил, что «для людей, проживающих в двух непризнанных пока республиках, ЛНР и ДНР, тоже создаются постоянные угрозы при передвижении войсковых соединений вблизи их территорий».