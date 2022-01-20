Песков — о проекте обращения депутатов по признанию ЛНР и ДНР: есть определённая процедура
- AP
«Если я правильно понимаю, всё-таки в Думе должно состояться голосование, это обращение или будет принято, или не будет принято... это инициатива депутатская. Есть определённая процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным», — сказал представитель Кремля.
Накануне депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.
В документе утверждается, что такое признание «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик».