Володин заявил о необходимости обеспечить безопасность россиян в ДНР и ЛНР

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Необходимо искать решения по обеспечению безопасности россиян на территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин заявил о необходимости обеспечить безопасность россиян в ДНР и ЛНР
  • РИА Новости

«Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом (Украины Владимиром. — RT) Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать», — написал Володин в Telegram.

Ранее депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя внесённый в Госдуму проект обращения, напомнил, что «есть определённая процедура», согласно которой должно состояться голосование.

Консультации с главами фракций по обсуждению проекта постановления о признании ЛНР и ДНР состоятся в Госдуме России на следующей неделе.

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