Володин проведёт консультации с главами фракций по обсуждению проекта признания ЛНР и ДНР
«Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьёзный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу», — написал Володин в Telegram.
По итогам обсуждения вопрос будет рассмотрен на Совете Государственной думы.
Ранее депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя внесённый в Госдуму проект обращения, напомнил, что «есть определённая процедура», согласно которой должно состояться голосование.