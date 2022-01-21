Спикер Госдумы Володин сообщил об игнорировании Зеленским Минских соглашений

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Президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а потому нужно искать решение по обеспечению безопасности российских граждан на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы Володин сообщил об игнорировании Зеленским Минских соглашений
  • РИА Новости

«Мы видим игнорирование минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Володин заявил, что необходимо искать решения по обеспечению безопасности россиян на территории ЛНР и ДНР.

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.

На следующей неделе Володин проведёт консультации с главами фракций по обсуждению проекта постановления о признании самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик. 

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