Спикер Госдумы Володин сообщил об игнорировании Зеленским Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а потому нужно искать решение по обеспечению безопасности российских граждан на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

«Мы видим игнорирование минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Володин заявил, что необходимо искать решения по обеспечению безопасности россиян на территории ЛНР и ДНР.

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.

На следующей неделе Володин проведёт консультации с главами фракций по обсуждению проекта постановления о признании самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.