В Госдуме предложили ввести ценз для тех, кого могут допускать к концессиям в ЖКХ

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Депутат Госдумы, член межведомственной комиссии Денис Майданов предложил ввести ценз для тех, кого могут допускать к концессиям в ЖКХ.
В Госдуме предложили ввести ценз для тех, кого могут допускать к концессиям в ЖКХ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам Майданова, водоканалы и теплосети — это стратегические объекты.

«Концессионные соглашения влияют непосредственно на граждан и обеспечивают жизненные функции целых городов. В связи с чем государство, отдающее такие объекты в аренду вплоть до 49-летного срока, должно делать это сознательно и понимать, кто и как будет управлять такими активами», — отметил депутат.

По его мнению, было бы хорошо, если бы система ЖКХ по меньшей мере на 50% оставалась в руках государства, государственных корпораций.

Ранее, как сообщала НСН, заместитель мэра по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов рассказал о шести реализуемых в столице концессионных проектах в сферах ЖКХ, здравоохранения, дорожного строительства, транспорта, а также в социальной и образовательной сферах.

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