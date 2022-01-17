В Госдуме предложили ввести ценз для тех, кого могут допускать к концессиям в ЖКХ

Депутат Госдумы, член межведомственной комиссии Денис Майданов предложил ввести ценз для тех, кого могут допускать к концессиям в ЖКХ.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам Майданова, водоканалы и теплосети — это стратегические объекты.

«Концессионные соглашения влияют непосредственно на граждан и обеспечивают жизненные функции целых городов. В связи с чем государство, отдающее такие объекты в аренду вплоть до 49-летного срока, должно делать это сознательно и понимать, кто и как будет управлять такими активами», — отметил депутат.

По его мнению, было бы хорошо, если бы система ЖКХ по меньшей мере на 50% оставалась в руках государства, государственных корпораций.

Ранее, как сообщала НСН, заместитель мэра по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов рассказал о шести реализуемых в столице концессионных проектах в сферах ЖКХ, здравоохранения, дорожного строительства, транспорта, а также в социальной и образовательной сферах.