Власти Новгородской области надеются на положительное решение по проекту ВСМ Москва — Петербург

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Власти Новгородской области надеются на положительное решение по проекту строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которая может пройти по территории региона. Об этом заявил губернатор Андрей Никитин.
Власти Новгородской области надеются на положительное решение по проекту ВСМ Москва — Петербург
  • РИА Новости

В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что при запуске ВСМ пассажирские перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом перестанут существовать.

Как отметил глава государства, предварительно необходимо «всё взвесить». Проект ВСМ — «это отдельная тема, которая находится ещё в проработке».

«Строительство высокоскоростной магистрали по территории региона позволит привлечь сотни миллиардов рублей инвестиций и создать новые рабочие места… Очень надеемся на положительное решение о строительстве магистрали», — цитирует РИА Новости заявление Никитина на странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам губернатора, прохождение ВСМ в непосредственной близости от Великого Новгорода даст дополнительный импульс развитию экономики.

«Ожидается, что турпоток вырастет в три раза. Повысится мобильность не только гостей, но и жителей области», — добавил Никитин.

В августе ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко согласовал строительство в регионе высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

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