В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Оренбургской области зафиксировали 358 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 99 591. Выздоровели 83 892 жителя, в том числе 297 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 34 690 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.