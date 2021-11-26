В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 99 591. Выздоровели 83 892 жителя, в том числе 297 за минувшие 24 часа.
В целом в России за сутки выявили 34 690 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог Владислав Жемчугов рассказал о различных формах вакцин.