Сенатор Климов не исключил новых законопроектов об иноагентах

В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России рассматривают различные предложения, касающиеся законодательства об иноагентах, заявил глава комиссии Андрей Климов, подчеркнув, что не исключено появление новых законопроектов.

«Мы будем проводить инвентаризацию (законодательство об иноагентах. — RT). У нас есть предложения как по ужесточению этих норм и расширению их применения, так и по усложнению их применения», — сказал сенатор на брифинге в МИА «Россия сегодня».

По словам Климова, законодатели намерены вернуться к рассмотрению конкретных вопросов после обсуждения с экспертами.

«Если будет нужно, они могут обрести форму законопроектов», — не исключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв комиссара по правам человека Совета Европы Дуни Миятович отменить российский закон об иностранных агентах.

16 ноября в комитет Госдумы по развитию гражданского общества поступил законопроект Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Союза журналистов России о внесении поправок к закону об иноагентах.

Также СПЧ предложил сначала выносить потенциальным иноагентам предупреждение и давать время на исправление ситуации, а не сразу принимать меры.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил признавать иноагентами НКО, получающие средства от постоянно проживающих за рубежом россиян.