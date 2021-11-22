Сенатор Климов не исключил новых законопроектов об иноагентах
«Мы будем проводить инвентаризацию (законодательство об иноагентах. — RT). У нас есть предложения как по ужесточению этих норм и расширению их применения, так и по усложнению их применения», — сказал сенатор на брифинге в МИА «Россия сегодня».
По словам Климова, законодатели намерены вернуться к рассмотрению конкретных вопросов после обсуждения с экспертами.
«Если будет нужно, они могут обрести форму законопроектов», — не исключил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв комиссара по правам человека Совета Европы Дуни Миятович отменить российский закон об иностранных агентах.
16 ноября в комитет Госдумы по развитию гражданского общества поступил законопроект Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Союза журналистов России о внесении поправок к закону об иноагентах.
Также СПЧ предложил сначала выносить потенциальным иноагентам предупреждение и давать время на исправление ситуации, а не сразу принимать меры.
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил признавать иноагентами НКО, получающие средства от постоянно проживающих за рубежом россиян.