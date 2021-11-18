Захарова ответила на критику закона об иноагентах со стороны комиссара по правам человека СЕ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв комиссара по правам человека Совета Европы Дуни Миятович отменить российский закон об иностранных агентах.
Захарова ответила на критику закона об иноагентах со стороны комиссара по правам человека СЕ
  • © МИД РФ

«Только российский или американский тоже? Жаль, никто не слышал аналогичной критики от Дуни Миятович американского закона об иностранных агентах», — написала она в своём Telegram-канале.

Как отметила Захарова, Миятович назвала российский закон об иноагентах неприемлемым и призвала отменить его, так как он «стигматизирует организации, людей и медиа, урезает свободу слова, имеет репрессивный эффект».

16 ноября в комитет Госдумы по развитию гражданского общества поступил законопроект Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Союза журналистов России (СЖР) о внесении поправок к закону об иноагентах.

Ранее СПЧ предложил сначала выносить потенциальным иноагентам предупреждение и давать время на исправление ситуации, а не сразу принимать меры. 

Также депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил признавать иноагентами НКО, получающие средства от постоянно проживающих за рубежом россиян. 

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