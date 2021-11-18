Захарова ответила на критику закона об иноагентах со стороны комиссара по правам человека СЕ
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«Только российский или американский тоже? Жаль, никто не слышал аналогичной критики от Дуни Миятович американского закона об иностранных агентах», — написала она в своём Telegram-канале.
Как отметила Захарова, Миятович назвала российский закон об иноагентах неприемлемым и призвала отменить его, так как он «стигматизирует организации, людей и медиа, урезает свободу слова, имеет репрессивный эффект».
16 ноября в комитет Госдумы по развитию гражданского общества поступил законопроект Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Союза журналистов России (СЖР) о внесении поправок к закону об иноагентах.
Ранее СПЧ предложил сначала выносить потенциальным иноагентам предупреждение и давать время на исправление ситуации, а не сразу принимать меры.
Также депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил признавать иноагентами НКО, получающие средства от постоянно проживающих за рубежом россиян.