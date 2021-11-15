В Госдуме предложили расширить условия для признания НКО иноагентом

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил признавать иноагентами НКО, получающие средства от постоянно проживающих за рубежом россиян. Копия письма на имя генпрокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что некоторое время назад одна из российских НКО была признана решением суда организацией, осуществляющей экстремистскую деятельность.

Из сообщений СМИ, как отметил Фёдоров, известно, что среди жертвователей средств в адрес данной организации были и россияне, постоянно проживающие за рубежом, в том числе в государствах, которые применяют санкции в отношении России.

При этом данные пожертвования в соответствии с нормами закона не считаются иностранным финансированием НКО и не могут стать причиной признания организации иностранным агентом, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность расширения условий для признания НКО, выполняющей функцию иностранного агента, а именно признать иностранным финансированием организации средства или иное имущество, полученные от граждан России, которые имеют вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в государстве, органами власти которого были приняты правовые акты, направленные на распространение санкций в отношении российских юридических и физических лиц», — говорится в обращении.

В настоящее время иностранным финансированием НКО могут быть признаны средства, полученные от российских граждан, но лишь в том случае, если данные граждане получают финансирование от других государств, иностранных или международных организаций либо действуют в качестве посредников при получении данных средств НКО.

Ранее стало известно, что в России ужесточаются правила работы НКО-иноагентов.