В Госдуме предложили расширить условия для признания НКО иноагентом

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил признавать иноагентами НКО, получающие средства от постоянно проживающих за рубежом россиян. Копия письма на имя генпрокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили расширить условия для признания НКО иноагентом
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В обращении законодатель отметил, что некоторое время назад одна из российских НКО была признана решением суда организацией, осуществляющей экстремистскую деятельность.

Из сообщений СМИ, как отметил Фёдоров, известно, что среди жертвователей средств в адрес данной организации были и россияне, постоянно проживающие за рубежом, в том числе в государствах, которые применяют санкции в отношении России.

При этом данные пожертвования в соответствии с нормами закона не считаются иностранным финансированием НКО и не могут стать причиной признания организации иностранным агентом, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность расширения условий для признания НКО, выполняющей функцию иностранного агента, а именно признать иностранным финансированием организации средства или иное имущество, полученные от граждан России, которые имеют вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в государстве, органами власти которого были приняты правовые акты, направленные на распространение санкций в отношении российских юридических и физических лиц», — говорится в обращении.

В настоящее время иностранным финансированием НКО могут быть признаны средства, полученные от российских граждан, но лишь в том случае, если данные граждане получают финансирование от других государств, иностранных или международных организаций либо действуют в качестве посредников при получении данных средств НКО.

Ранее стало известно, что в России ужесточаются правила работы НКО-иноагентов.

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