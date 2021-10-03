В России ужесточаются правила работы НКО-иноагентов

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В России вступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО ежегодно отчитываться о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях, а также запрещающий регистрировать организацию в жилых помещениях.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соответственные изменения внесены в закон «О некоммерческих организациях».

Также подобные НКО теперь обязаны предоставлять документы, на основе которых они проводят свои мероприятия.

Ранее тверской суд Москвы признал правозащитный центр «Мемориал»* виновным в нарушении закона об иноагентах и обязал выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.

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