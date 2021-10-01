Суд оштрафовал центр «Мемориал» за нарушение закона об иноагентах

Тверской суд Москвы признал правозащитный центр «Мемориал»* виновным в нарушении закона об иноагентах и обязал выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

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РИА Новости

«Правозащитному центру «Мемориал» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда. Организацию признали виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП России. * Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.