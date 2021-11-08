Гинцбурга наградили орденом Александра Невского за заслуги в здравоохранении

Директор центра имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург награждён орденом Александра Невского за заслуги в области здравоохранения.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Гинцбурга Александра Леонидовича — директора федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи», — говорится в документе.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев был награждён орденом Пирогова за вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции.