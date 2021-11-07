«Известия»: врачи назвали новые кожные симптомы коронавируса
«В частности, «ковидные пальцы» — участки покраснения и отёка кончиков пальцев рук и ног, на которых располагаются пузырьки и гнойнички, что в совокупности напоминает картину обморожения», — описали новый симптом врачи.
Отмечается, что дискомфорта это состояние обычно не приносит.
Согласно данным медиков, порядка 20% пациентов, заболевших коронавирусом, имеют кожные симптомы.
По словам руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенёсших COVID-19, Марии Петиной, «ковидные пальцы» чаще всего наблюдаются у детей и подростков.
Врач-дерматолог Татьяна Сулима уточнила, что высыпания на коже выступают признаком ранней формы заболевания, когда пациент о нём ещё не догадывается.
Ранее врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с ФАН объяснила, как питаться до и после вакцинации от COVID-19.