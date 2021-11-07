«Известия»: врачи назвали новые кожные симптомы коронавируса

Специалисты Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии» и госпиталя в Коммунарке внесли новый симптом в список распространённых кожных проявлений COVID-19. Об этом сообщили «Известия».

«В частности, «ковидные пальцы» — участки покраснения и отёка кончиков пальцев рук и ног, на которых располагаются пузырьки и гнойнички, что в совокупности напоминает картину обморожения», — описали новый симптом врачи.

Отмечается, что дискомфорта это состояние обычно не приносит.

Согласно данным медиков, порядка 20% пациентов, заболевших коронавирусом, имеют кожные симптомы.

По словам руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенёсших COVID-19, Марии Петиной, «ковидные пальцы» чаще всего наблюдаются у детей и подростков.

Врач-дерматолог Татьяна Сулима уточнила, что высыпания на коже выступают признаком ранней формы заболевания, когда пациент о нём ещё не догадывается.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с ФАН объяснила, как питаться до и после вакцинации от COVID-19.