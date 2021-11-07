«Известия»: врачи назвали новые кожные симптомы коронавируса

Короткая ссылка
Специалисты Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии» и госпиталя в Коммунарке внесли новый симптом в список распространённых кожных проявлений COVID-19. Об этом сообщили «Известия».

«В частности, «ковидные пальцы» — участки покраснения и отёка кончиков пальцев рук и ног, на которых располагаются пузырьки и гнойнички, что в совокупности напоминает картину обморожения», — описали новый симптом врачи.

Отмечается, что дискомфорта это состояние обычно не приносит.

Согласно данным медиков, порядка 20% пациентов, заболевших коронавирусом, имеют кожные симптомы.

По словам руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенёсших COVID-19, Марии Петиной, «ковидные пальцы» чаще всего наблюдаются у детей и подростков.

Врач-дерматолог Татьяна Сулима уточнила, что высыпания на коже выступают признаком ранней формы заболевания, когда пациент о нём ещё не догадывается.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с ФАН объяснила, как питаться до и после вакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить