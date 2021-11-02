В Москве появилось 1100 новых промышленных предприятий за 11 лет

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за последние 11 лет на территории Москвы зарегистрировались и начали свою деятельность более 1100 новых промышленных предприятий.

Об этом информирует НСН.

Как отметил заммэра, новые производства привлекли в экономику столицы 8,5 млрд рублей и дали более 42 тыс. рабочих мест.

«Больше всего новых организаций открылось в сфере радиоэлектроники и приборостроения — 190. Сегодня в этой отрасли в общей сложности работает 412 компаний, на которых трудятся почти 100 тыс. человек. Также среди лидеров медицинская промышленность — с 2010 года в Москве зарегистрировалось около 100 новых компаний», — приводит слова Ефимова пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.

Как ранее сообщал телеканал «360», экспорт подмосковной продукции вырос на 41,5% за первую половину 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.