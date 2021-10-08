В Кировской области выявили 163 случая COVID-19 за сутки

В Кировской области выявили 163 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении в больницах находятся 4927 пациентов, дома лечатся 9116 человек.

Из медучреждений выписаны за минувшие 24 часа 433 жителя.

Также стало известно, что в Челябинской области зарегистрировали 400 случаев COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Из больниц выписаны 285 южноуральцев», — уточнили в ведомстве.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.