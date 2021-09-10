Иммунолог Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса

Иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

«Рекомендуется делать перерыв в месяц», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, не имеет значения, в какой последовательности делать прививки, но важно, чтобы после инъекции одной вакцины был перерыв именно 30 дней.

«Если прошло полгода и подошло время вакцинироваться от коронавируса или вы ещё не вакцинировались, то лучше в первую очередь пройти антикоронавирусную вакцинацию», — отметил Крючков.

Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.