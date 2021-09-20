В Татарстане отменён введённый из-за засухи режим ЧС

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В Татарстане власти отменили режим ЧС, введённый из-за аномальной жары и засухи.

Об этом сообщает «Реальное время».

«Режим ЧС был снят из-за отмены угрозы продовольственной безопасности. Мероприятия по преодолению чрезвычайной ситуации завершены», — говорится в распоряжении президента Республики Татарстан.

Режим ЧС действовал на территории Татарстана с конца июня. Изначально его ввели в 38 районах, затем его действие расширили до 42 районов.

Как ранее сообщала «Москва 24», синоптик Татьяна Позднякова не исключила рекорда по осадкам в Москве 20 сентября.

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