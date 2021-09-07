ТАСС: один человек погиб и трое пропали при опрокидывании судна в Мурманской области

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Один человек погиб и трое пропали без вести в результате опрокидывания судна в Мурманской области.
ТАСС: один человек погиб и трое пропали при опрокидывании судна в Мурманской области
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что также был найден один выживший в результате ЧП.

«На месте ЧП обнаружен один погибший, один выживший с признаками переохлаждения, но без угрозы для жизни. Трое пропали без вести. Сейчас оба обнаруженных доставляются в Мурманск на вертолёте», — сказал собеседник.

Ранее ГУ МЧС по Астраханской области сообщило об организованном поиске группы из семи человек, которые отправились на катере из Волгограда в Махачкалу и перестали выходить на связь. Позднее они были найдены.

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