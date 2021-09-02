Продажи букетов на 1 сентября в России выросли на 19% за год

Продажи букетов 31 августа и 1 сентября 2021 года в России выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, о чём свидетельствует исследование компании «Такском».

Об этом сообщает газета «Известия».

Специалисты изучили цены на цветы, конфеты и торты в преддверии Дня знаний. Выяснилось, что средняя цена на букет составила 1150 рублей, что на 3% дороже, чем годом ранее.

Первое место по объёму продаж заняли розы. Далее следуют хризантемы и пионы.

По оценке экспертов, всё более популярными становятся так называемые сладкие, или съедобные, букеты. Их продажи на 1 сентября выросли на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем такой букет стоит 1668 рублей (+23%).

Средняя цена на коробку (пачку) конфет в 2021 году составила 250 рублей (+7%). Продажи выросли на 28% по сравнению с 2020-м.

Торт в среднем стоит 375 рублей (+10%). Рост продаж составил 31%.

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