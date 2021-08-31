Корветы Тихоокеанского флота провели ракетные стрельбы в Японском море

Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) «Громкий» и «Совершенный» успешно выполнили зенитные ракетные стрельбы в Японском море, поразив крылатые ракеты условного противника. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

«Ракетные стрельбы были выполнены в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отмечается, корабли поочередно вышли в район выполнения задач и отработали на практике действия по противовоздушной обороне в одном из морских полигонов боевой подготовки.

Боевые расчёты выполнили стрельбу зенитным ракетным комплексом «Редут» по ракетам-мишеням «Малахит», выпущенным с малого ракетного корабля «Иней», который имитировал условного противника.

Ранее на одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря малые противолодочные корабли «Касимов» и «Ейск» Черноморского флота (ЧФ) отработали поиск и обнаружение подводной лодки во взаимодействии с противолодочным вертолётом Ка-27М.