Экипажи противолодочных кораблей ЧФ провели учения в Чёрном море

На одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря малые противолодочные корабли «Касимов» и «Ейск» Черноморского флота (ЧФ) отработали поиск и обнаружение подводной лодки во взаимодействии с противолодочным вертолётом Ка-27М.

Об этом пишет «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу флота.

«В ходе учения экипажи «Касимов» и «Ейск» отработали задачи по поиску подводной лодки и слежению за ней, а также выполнили комплекс корабельных учебных упражнений по подводной цели с применением торпедного и реактивного бомбового вооружения, используя собственные данные и данные о подводной лодке от противолодочного вертолёта», — говорится в сообщении.

Также экипажи судов провели тренировки по противовоздушной обороне с выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушной цели.

Как ранее передавал «Взгляд», две дизельные подлодки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели учения в Японском море.