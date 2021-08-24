Экипажи противолодочных кораблей ЧФ провели учения в Чёрном море
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- РИА Новости
Об этом пишет «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу флота.
«В ходе учения экипажи «Касимов» и «Ейск» отработали задачи по поиску подводной лодки и слежению за ней, а также выполнили комплекс корабельных учебных упражнений по подводной цели с применением торпедного и реактивного бомбового вооружения, используя собственные данные и данные о подводной лодке от противолодочного вертолёта», — говорится в сообщении.
Также экипажи судов провели тренировки по противовоздушной обороне с выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушной цели.
Как ранее передавал «Взгляд», две дизельные подлодки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели учения в Японском море.