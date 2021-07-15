Аналитики сообщили о подорожании квартир-студий в новостройках Москвы

Аналитики компании «Метриум» выяснили, что в июне 2021 года средняя стоимость студий в массовых новостройках Москвы выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 7,11 млн рублей.

Об этом пишет газета «Известия».

Так, студии стали самым быстро дорожающим форматом жилья массового сегмента за последний год.

Если в июне 2020 года покупателю понадобилось бы для покупки студии 4,83 млн рублей, то сейчас — уже 7,11 млн рублей, то есть на 2,28 млн рублей больше, рассказали в компании.

Год назад 1 кв. м в подобном малогабаритном жилье обходился в среднем в 181 тыс. рублей, а в июне 2021 года — в 277 тыс. рублей.

Рост цены, таким образом, составил 53%. При этом сократилась средняя площадь студии — с 26,6 до 25,7 кв. м.

Студии в Новой Москве также подорожали — в среднем на 36%.

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