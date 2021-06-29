На Кубани обнаружили боеприпас времён Великой Отечественной войны

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю обнаружили боеприпас времён Великой Отечественной войны на косе Чушка.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты установили, что речь идёт о миномётном снаряде калибра 80 мм. Его изъяли в установленном порядке.

Как напомнили в пресс-службе, при обнаружении взрывоопасных предметов нужно удалиться от них на безопасное расстояние и сразу обратиться в правоохранительные органы.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что со дна бухты в Крыму подняли почти 250 боеприпасов времён войны.