На Кубани обнаружили боеприпас времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Специалисты установили, что речь идёт о миномётном снаряде калибра 80 мм. Его изъяли в установленном порядке.
Как напомнили в пресс-службе, при обнаружении взрывоопасных предметов нужно удалиться от них на безопасное расстояние и сразу обратиться в правоохранительные органы.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что со дна бухты в Крыму подняли почти 250 боеприпасов времён войны.