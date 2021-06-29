На Кубани обнаружили боеприпас времён Великой Отечественной войны

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю обнаружили боеприпас времён Великой Отечественной войны на косе Чушка.
На Кубани обнаружили боеприпас времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты установили, что речь идёт о миномётном снаряде калибра 80 мм. Его изъяли в установленном порядке.

Как напомнили в пресс-службе, при обнаружении взрывоопасных предметов нужно удалиться от них на безопасное расстояние и сразу обратиться в правоохранительные органы.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что со дна бухты в Крыму подняли почти 250 боеприпасов времён войны.

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