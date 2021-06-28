В Томской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Томской области зарегистрировали 57 случаев коронавируса.
В Томской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

Общее число заболевших достигло 34 028. Выздоровели 32 397 пациентов, в том числе 49 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Крыму выявили 276 случаев COVID-19, передаёт «Крым 24».

«Из общего количества заболевших 216 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, четыре случая — завозные из-за границы», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о процессе адаптации вакцин под новые штаммы.

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