Неизвестный проник на территорию посольства США в Москве
Неизвестный проник в воскресенье, 6 июня, на территорию посольства США в Москве.
- © РИА Новости / Максим Блинов
«Вчера вечером злоумышленник проник на территорию посольства», — приводит РИА Новости сообщение американской дипломатической миссии.
Отмечается, что он был оперативно задержан сотрудниками службы безопасности и передан российским властям.
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