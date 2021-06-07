Неизвестный проник на территорию посольства США в Москве

Неизвестный проник в воскресенье, 6 июня, на территорию посольства США в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов

«Вчера вечером злоумышленник проник на территорию посольства», — приводит РИА Новости сообщение американской дипломатической миссии. Отмечается, что он был оперативно задержан сотрудниками службы безопасности и передан российским властям.