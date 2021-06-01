В Подмосковье проходит голосование за места для экопунктов

Жители Московской области выбирают места для установки экопунктов. Голосование на портале «Добродел» продлится до 15 июня.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства ЖКХ Московской области.

Первая партия автоматов для приёма пластиковых бутылок и алюминиевых банок появится в Московской области в июле. Всего в этом году установят 900 экопунктов. Такое поручение дал губернатор региона Андрей Воробьёв.

Реформа по обращению с отходами стартовала в Подмосковье в 2019 году. С этого времени в регионе более 3 млн т мусора отправили на вторичную переработку.

Как ранее сообщало ФАН, в Санкт-Петербурге 24 апреля состоялся общегородской субботник.