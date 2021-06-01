В Подмосковье проходит голосование за места для экопунктов

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Жители Московской области выбирают места для установки экопунктов. Голосование на портале «Добродел» продлится до 15 июня.
В Подмосковье проходит голосование за места для экопунктов
  • ©mgkh.mosreg.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства ЖКХ Московской области.

Первая партия автоматов для приёма пластиковых бутылок и алюминиевых банок появится в Московской области в июле. Всего в этом году установят 900 экопунктов. Такое поручение дал губернатор региона Андрей Воробьёв.

Реформа по обращению с отходами стартовала в Подмосковье в 2019 году. С этого времени в регионе более 3 млн т мусора отправили на вторичную переработку.

Как ранее сообщало ФАН, в Санкт-Петербурге 24 апреля состоялся общегородской субботник.

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