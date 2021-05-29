В Москве СК возбудил дело в отношении таксиста, убившего пассажира

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении таксиста, который нанёс смертельное ножевое ранение пассажиру на юго-востоке Москвы.

«29 мая 2021 года в период следования на автомашине такси на юго-востоке Москвы между водителем и пассажиром произошёл конфликт, перешедший с драку на проезжей части, в ходе которой водитель нанёс одно ножевое ранение пассажиру», — приводит Интерфакс слова представителя столичного главка СК Юлии Ивановой.

Она отметила, что от полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия.

Иванова уточнила, что подозреваемый 1960 года рождения был задержан.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.