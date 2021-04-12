В центр европейской части России в пятницу придёт похолодание

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, заметное похолодание придет в центр европейской части России в пятницу, 16 марта.

«Давление будет меняться, оно уже не будет таким высоким, а это значит, что появится облачность. Кроме того, с пятницы температура будет ниже», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что на сколько именно градусов понизится температура в центре европейской части России с пятницы, станет известно чуть позже, но «вторая половина недели будет заметно холоднее, чем первая».

Ранее Вильфанд сообщил, что влияние мощных антициклонов, быстрый сход снега, а также потоки тёплого воздуха с юга привели к тому, что в ближайшие пять дней температура в центре Европейской России будет существенно выше нормы.

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