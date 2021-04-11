Вильфанд объяснил тепло в ближайшие дни в центре Европейской России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что влияние мощных антициклонов, быстрый сход снега, а также потоки теплого воздуха с юга привели к тому, что в ближайшие пять дней температура в центре Европейской России будет существенно выше нормы.

«Через центр Европейской России проходит область высокого давления — хорошо развитая антициклональная деятельность. Важно отметить, что антициклоны протянулись с запад на восток и между двумя барическими образованиями, которые называются антициклонами. Один расположен далеко на западе, отрог Азорского антициклона, другой антициклон находится на востоке Азиатской части страны. Такая хорошая полоса высокого давления, поэтому антициклональный режим, солнечная погода», — приводит РИА Новости его слова.

Он также отметил, что помимо солнца наблюдается приток тепла с юга и юго-запада.

Ранее Вильфанд сообщил, что майская погода придёт в Москву и другие регионы Центрального федерального округа (ЦФО) в воскресенье, 11 апреля.