Вильфанд рассказал о приходе майской погоды в ЦФО

Майская погода придёт в Москву и другие регионы Центрального федерального округа (ЦФО) в воскресенье, 11 апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Начнёт наиболее заметно меняться погода в субботу: амплитуда ночных и дневных температур заметно повышается, она будет, как летом. Ночные температуры от 0 до -2 °С в Москве, по области — до -5 °С, зато дневные температуры повысятся до +12...14 °С», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Он уточнил, что днём в воскресенье ожидается до +15...17 °С, по области — до +18 °С.

«Это уже элемент раннего лета — поздней майской погоды. Это касается всего Центрального федерального округа», — добавил синоптик.

По словам Вильфанда, майская погода продержится в регионах ЦФО до середины следующей недели — температура днём может достигать +20 °С в отдельных районах.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ближайшее время в Москве будет наблюдаться «супервесна».