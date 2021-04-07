Синоптик спрогнозировал «супервесну» в Москве в выходные
- © РИА Новости / Павел Бедняков
«К выходным мы выйдем в антициклон, который нам подарит много солнца, никаких осадков, тёплый южный ветер. Даже ночами будет не прохладнее 0...+5 °С. А днём +11...+16 °С... На следующей неделе очаг высокого давления и вовсе принесёт нам настоящую «супервесну», когда днём воздух будет прогреваться до +15...+20 °С», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Гидрометцентре назвали регионы, которым грозит летняя засуха.