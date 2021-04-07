Синоптик спрогнозировал «супервесну» в Москве в выходные

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие выходные в Москве будет наблюдаться «супервесна».
Синоптик спрогнозировал «супервесну» в Москве в выходные
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«К выходным мы выйдем в антициклон, который нам подарит много солнца, никаких осадков, тёплый южный ветер. Даже ночами будет не прохладнее 0...+5 °С. А днём +11...+16 °С... На следующей неделе очаг высокого давления и вовсе принесёт нам настоящую «супервесну», когда днём воздух будет прогреваться до +15...+20 °С», — цитирует его РИА Новости.

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