В Гидрометцентре назвали регионы, которым грозит летняя засуха

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в регионах Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и юга Черноземья летом не исключена засуха.
В Гидрометцентре назвали регионы, которым грозит летняя засуха
  • РИА Новости

«Пока что в отдельных регионах именно Южного и Северо-Кавказского федерального округа, Крым туда входит, именно в этих регионах. Ещё может быть самый-самый юг Центрального Черноземья: Воронежская, Тамбовская области», — приводит ТАСС его ответ на вопрос, в каких регионах существует угроза засухи.

Вильфанд сообщил, что причиной этому может стать дефицит продуктивной влаги в почве.

«В остальных регионах ситуация нормальная», — подытожил синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал о последствиях глобального потепления для России.

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