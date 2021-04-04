В Гидрометцентре назвали регионы, которым грозит летняя засуха

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в регионах Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и юга Черноземья летом не исключена засуха.

«Пока что в отдельных регионах именно Южного и Северо-Кавказского федерального округа, Крым туда входит, именно в этих регионах. Ещё может быть самый-самый юг Центрального Черноземья: Воронежская, Тамбовская области», — приводит ТАСС его ответ на вопрос, в каких регионах существует угроза засухи.

Вильфанд сообщил, что причиной этому может стать дефицит продуктивной влаги в почве.

«В остальных регионах ситуация нормальная», — подытожил синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал о последствиях глобального потепления для России.