В Гидрометцентре назвали регионы, которым грозит летняя засуха
- РИА Новости
«Пока что в отдельных регионах именно Южного и Северо-Кавказского федерального округа, Крым туда входит, именно в этих регионах. Ещё может быть самый-самый юг Центрального Черноземья: Воронежская, Тамбовская области», — приводит ТАСС его ответ на вопрос, в каких регионах существует угроза засухи.
Вильфанд сообщил, что причиной этому может стать дефицит продуктивной влаги в почве.
«В остальных регионах ситуация нормальная», — подытожил синоптик.
Ранее Вильфанд рассказал о последствиях глобального потепления для России.