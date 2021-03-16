Вильфанд рассказал о последствиях глобального потепления для России

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Директор Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог Роман Вильфанд рассказал о последствиях глобального потепления для страны.
Вильфанд рассказал о последствиях глобального потепления для России
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«Нужно понимать, что будет увеличиваться количество засух, особенно в южных регионах, количество так называемых волн тепла, то есть будет очень жаркая погода летом, будет чаще температура колебаться возле нулевой отметки», — цитирует эксперта URA.RU.

По его словам, это означает, что дорожное покрытие должно быть другим, более устойчивым к замерзанию и оттаиванию воды.

Как отметил Вильфанд, глобальное потепление может привести и к увеличению интенсивности снега в северных широтах.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Андрей Киселёв в беседе со «Взглядом» оценил последствия изменения климата.

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