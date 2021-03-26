Путин согласился подумать над предложением стать видеоблогером

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Президент России Владимир Путин согласился подумать над предложением стать видеоблогером. Об этом он заявил в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
Путин согласился подумать над предложением стать видеоблогером
  • kremlin.ru

В ходе заседания один из участников встречи заявил, что Путин мог бы стать «отличным влогером».

«Владимир Владимирович, я думаю, что из вас получился бы отличный влогер. Подумайте над этим. Мы бы сразу же подписались», — сказал он.

Президент в ответ пообещал подумать над этим предложением.

«Спасибо большое. Я подумаю над этим, действительно», — заявил Путин.

RT ведёт трансляцию заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

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