Путин согласился подумать над предложением стать видеоблогером
- kremlin.ru
В ходе заседания один из участников встречи заявил, что Путин мог бы стать «отличным влогером».
«Владимир Владимирович, я думаю, что из вас получился бы отличный влогер. Подумайте над этим. Мы бы сразу же подписались», — сказал он.
Президент в ответ пообещал подумать над этим предложением.
«Спасибо большое. Я подумаю над этим, действительно», — заявил Путин.
RT ведёт трансляцию заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».