Эксперт рассказала о полезном фастфуде

Специалист по когнитивно-поведенческой психотерапии, автор серии книг по здоровому питанию Юлианна Плискина рассказала о новых тенденциях в приготовлении фастфуда.

В эфире радиостанции «Комсомольская правда» она рассказала, что в настоящее время активно развивается ресторанный фастфуд.

«Там вместо обычной белой булочки стараются добавлять цельнозерновой хлеб, не замороженная котлета, а запечённая котлета из рубленого свежего мяса, будет листик салата, большое количество овощей. Этот фастфуд тоже моден, набирает обороты. Его в некоторых проявлениях можно отнести к здоровому питанию, когда мы не злоупотребляем этими продуктами», — рассказала Плискина.

По её мнению, запрет рекламы фастфуда не поможет справиться с проблемой чрезмерного употребления вредной пищи.

«Генетически человек так устроен, природа так распорядилась, что мы хотим есть всё жирное, солёное, сладкое и питательное», — сообщила психолог.

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